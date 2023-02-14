Игрок «Баварии» Дэвис рассказал о проблемах с сердцем

Фланговый защитник мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Канады Альфонсо Дэвис высказался о проблемах со здоровьем.

«Был очень неприятным момент, когда у меня обнаружили миокардит. В тот момент я не понимал, когда смогу вернуться на поле. Это пугало больше, чем сам диагноз. Некоторые врачи говорили, что на полное восстановление потребуется от шести месяцев до года. Тогда мне было реально страшно», - передает слова канадского футболиста пресс-служба УЕФА.

Дэвис связан контрактными обязательствами с «Баварией» до середины 2025 года. В текущем сезоне чемпионата Германии защитник провел 17 матчей и отметился двумя забитыми мячами.