«Бавария» утратила интерес к Маркусу Тюраму

Мы уже сообщали о том, что «Бавария» заинтересовалась сыном Лилиана Тюрама - Маркусом, который выступает за менхенгладбахскую «Боруссию». Однако сейчас, как уточняет Sempre Inter, в гонке за услугами Тюрама остались лишь два клуба, так как «Бавария» из нее вышла.

Зато оба оставшихся клуба представляют один и тот же город - это, как вы уже могли догадаться, Милан, и оба миланских клуба по-прежнему заинтересованы в подобном трансфере. Ранее младший Тюрам выступал за французские клубы - это «Сошо», а также «Генгам». С 2020 года привлекается для выступлений в национальной команде Франции.