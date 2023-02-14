Н’Дика и «Барселона» достигли договорённостей о летнем трансфере

Французский защитник франкфуртского «Айнтрахта» Эван Н’Дика и каталонская «Барселона» достигли первоначальных договорённостей о летнем трансфере. Об этом сообщает Sport1.

Сделка до сих пор не подтверждена на сто процентов, так как «сине-гранатовые» только в начале марта решат, хотят ли они продолжать осуществлять историю с переходом. В это время 23-летний спортсмен находится в ожидании этого решения.

Контракт Н’Дики с «Айнтрахтом» истекает летом нынешнего года. Француз переехал во Франкфурт в 2018 году из «Осера» за пять с половиной миллионов евро.

Игрок выступал за юношеские сборные своей страны.