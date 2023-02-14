Спортивный директор «Боруссии» Кель: «Мы постараемся удержать Беллингема»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель вновь высказался о будущем Джуда Беллингема.

На 19-летнего полузащитника претендуют мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и другие гранды европейского футбола, однако «шмели» надеются продлить контракт с вундеркиндом.

«Никаких новостей пока нет. Нужно ещё немного потерпеть, – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Келя. – Мы определённо постараемся как можно дольше удерживать Беллингема в клубе – он невероятно важен для нас», – заявил спортивный директор дортмундцев.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джуда Беллингема в 110 млн евро. Его действующий договор с «Боруссией» рассчитан до 2025 года.