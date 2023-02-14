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Чемпионат Германии. Бундеслига

Спортивный директор «Боруссии» Кель: «Мы постараемся удержать Беллингема»

14 Февраля 2023 • 01:14 Комментировать
Боруссия Д
...
Герта
19.02 19:30

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель вновь высказался о будущем Джуда Беллингема.

На 19-летнего полузащитника претендуют мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и другие гранды европейского футбола, однако «шмели» надеются продлить контракт с вундеркиндом.

«Никаких новостей пока нет. Нужно ещё немного потерпеть, – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Келя. – Мы определённо постараемся как можно дольше удерживать Беллингема в клубе – он невероятно важен для нас», – заявил спортивный директор дортмундцев.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джуда Беллингема в 110 млн евро. Его действующий договор с «Боруссией» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Себастьян Кель трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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БОРУССИЯ Д ГЕРТА
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