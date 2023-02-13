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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дэвис рассказал об игре на разных позициях в «Баварии» и сборной Канады

13 Февраля 2023 • 08:59 Комментировать

Защитник сборной Канады и мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис высказался о своих позиция на поле в клубе и национальной команде.

«Играть на фланге обороны в «Баварии», а затем в нападении сборной страны – это не проблема для меня. Я был атакующим футболистом до 2019 года, поэтому прекрасно знаю, что нужно делать. При этом я по-прежнему учусь игре в защите: просматриваю видео и анализирую много материалов по этому поводу», - передает слова Альфонсо пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Дэвис принял участие в 17 поединках и отметился двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис
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