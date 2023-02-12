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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» продлил контракт с игроком, которого хотел «Зенит» официально

12 Февраля 2023 • 16:29 Комментировать

Эквадорский защитник Пьеро Инкапье пролонгировал сотрудничество с леверкузенским «Байером». Как сообщается на официальном сайте «фармацевтов», новый трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2027 года.

Стоит отметить, что в минувшем году заинтересованность в трансфере южноамериканского футболиста проявлял петербургский «Зенит».

21-летний защитник выступает за команду из Леверкузена с августа 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Пьеро провел 18 поединков, в которых получил четыре желтые и две красные карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Пьеро Инкапье Байер
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