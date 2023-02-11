Агент Лунёва рассказал о сроках восстановления голкипера

Антон Смирнов, являющийся агентом голкипера «Байера» Андрея Лунёва, рассказал о том, как протекает восстановления игрока после полученной в январе травмы голеностопа.

Антон сообщил, что на данный момент игрок не может выйти на поле в официальных матчах.

«Врачи никаких сроков не называют, каждый день получаем одну и ту же информацию — есть улучшения, но не готов на 100%. Мы уже смеёмся — две недели каждый день всё лучше и лучше, скоро можно будет в космос полететь», — передаёт речь Смирнова «РБ Спорт».

Агент также отметил, что Андрей вернётся к тренировкам в общей группе только тогда, когда почувствует былую силу травмированной ноги.

31-летний россиянин сыграл лишь в одном поединке чемпионата Германии против «Аугсбурга», который его команда проиграла со счётом 1:2.