«Интер» хочет как можно скорее заключить с Тюрамом предварительный контракт

Миланский «Интер» сохраняет надежды на летний трансфер нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама. По информации от Football Italia, «нерадзурри» хотят заключить с 25-летним французом предварительный контракт до того, как у игрока закончится соглашение с «жеребятами».

Напомним, летом Тюрам с большой долей вероятности станет свободным агентом. Нападающий не намерен продлевать контракт с мёнхенгладбахской «Боруссией». Помимо миланского «Интер», за ситуацией также активно следит каталонская «Барселона».

На счету Тюрама 10 голов в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Больше него в чемпионате забили только два игрока – Никлас Фюллькруг из бременского «Вердера» и Кристофер Нкунку из «РБ Лейпцига».