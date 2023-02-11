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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» хочет как можно скорее заключить с Тюрамом предварительный контракт

11 Февраля 2023 • 15:50 Комментировать
Герта
...
Боруссия М
Через 0 ч. 17 мин.

Миланский «Интер» сохраняет надежды на летний трансфер нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама. По информации от Football Italia, «нерадзурри» хотят заключить с 25-летним французом предварительный контракт до того, как у игрока закончится соглашение с «жеребятами».

Напомним, летом Тюрам с большой долей вероятности станет свободным агентом. Нападающий не намерен продлевать контракт с мёнхенгладбахской «Боруссией». Помимо миланского «Интер», за ситуацией также активно следит каталонская «Барселона».

На счету Тюрама 10 голов в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Больше него в чемпионате забили только два игрока – Никлас Фюллькруг из бременского «Вердера» и Кристофер Нкунку из «РБ Лейпцига».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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