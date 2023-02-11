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«Реал» - фаворит на трансфер топ-полузащитника сборной Англии

11 Февраля 2023 • 12:06 Комментировать

Центральный полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может переехать в испанский чемпионат. Согласно сведениям портала Goal.com, оформить трансфер 19-летнего англичанина собирается мадридский «Реал».

Источник отмечает, что «королевский» клуб считается фаворитом на подписание восходящей звезды британского футбола. «Реал» опережает в споре за Беллингема «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Сам же Джуд склонялся к переходу в «Ливерпуль», однако провальное выступление команды в этом сезоне изменило планы игрока.

Контракт хавбека с «Боруссией» рассчитан до середины 2025 года. Его ттрансферная стоимость – 110 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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