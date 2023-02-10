Глеб: «Боруссия» станет шагом вперёд для Головина»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и сборной Беларуси Александр Глеб высказался касательно потенциального перехода Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Слышал про интерес к Головину от «Боруссии», это шаг вперед. Бундеслига сильнее французского чемпионата. Это большой плюс, продвижение по карьерной лестнице», - передает слова Александра издание «Спорт-экспресс».

Трансферный ценник Головина – 22 миллиона евро. Его контракт с монегасками рассчитан до середины 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел 30 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью голевыми передачами.