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Чемпионат Германии. Бундеслига

Глеб: «Боруссия» станет шагом вперёд для Головина»

10 Февраля 2023 • 16:54 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и сборной Беларуси Александр Глеб высказался касательно потенциального перехода Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Слышал про интерес к Головину от «Боруссии», это шаг вперед. Бундеслига сильнее французского чемпионата. Это большой плюс, продвижение по карьерной лестнице», - передает слова Александра издание «Спорт-экспресс».

Трансферный ценник Головина – 22 миллиона евро. Его контракт с монегасками рассчитан до середины 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел 30 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Боруссия Дортмунд Александр Головин
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