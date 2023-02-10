Кураньи: «Боруссия» идеально подойдёт Головину»

Экс-футболист сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался насчет возможного перехода полузащитника Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Боруссия» идеально подойдёт Головину. Там отлично выстроена работа с молодыми игроками, всё нацелено на то, чтобы помочь им расти. Переход туда был бы хорошим развитием карьеры», - приводит слова Кураньи «Матч ТВ».

26-летний россиянин защищает цвета «Монако» с июля 2018 года. Его трудовое соглашение с монегасками рассчитано до середины 2024 года. Трансферный ценник хавбека – 22 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Александра четыре гола и шесть ассистов в 21 матче Лиги 1.