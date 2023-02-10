«Реал» может усилить атаку игроком «Баварии»

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман может сменить немецкую Бундеслигу на испанский чемпионат. Как сообщает Bayern & Germany, в услугах 26-летнего французского вингера заинтересова мадридский «Реал».

В свою очередь «Бавария» не заинтересована в продаже Кингсли, но при этом может изменить свою позицию, если получит очень выгодное денежное предложение. Трансферная стоимость Комана оценивается в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне француз принял участие в 19 поединках во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.