Нагельсманн пользуется полным доверием в «Баварии»

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн пользуется незыблемым доверием со стороны руководства клуба. Об этом рапортует издание Sport1.

Как отмечает источник, боссы клуба полностью поменяли тренерский штаб ради комфорта 35-летнего специалиста. В «Баварии» делают все возможное, чтобы способствовать тренеру. Также тренер напрямую принимает участие в формировании состава команды и трансферных переговорах.

Нагельсманн занимает пост главного тренера мюнхенского коллектива с лета 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до окончания сезона-2025/2026.