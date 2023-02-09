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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн пользуется полным доверием в «Баварии»

09 Февраля 2023 • 19:23 Комментировать

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн пользуется незыблемым доверием со стороны руководства клуба. Об этом рапортует издание Sport1.

Как отмечает источник, боссы клуба полностью поменяли тренерский штаб ради комфорта 35-летнего специалиста. В «Баварии» делают все возможное, чтобы способствовать тренеру. Также тренер напрямую принимает участие в формировании состава команды и трансферных переговорах.

Нагельсманн занимает пост главного тренера мюнхенского коллектива с лета 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до окончания сезона-2025/2026.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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