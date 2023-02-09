«Боруссия» выдала лучшую победную серию с 2012 года

В рамках 1/8 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» встречалась с «Бохумом». «Шмели» отпраздновали победу со счетом 2:1.

Подопечные Эдина Терзича успешно выступают после зимнего перерыва. Дортмундский коллектив одержал победы в пяти встречах подряд во всех турнирах. Этот лучшая выигрышная серия команды за последние 11 лет.

В 2012 году дортмундцы под руководством Юргена Клоппа начали год с восьми победных результатов кряду. В том сезоне «Боруссия» выиграла чемпионат Германии и Кубок страны.

После 19 туров Бундеслиги «шмели» занимают третье место, отставая от «Баварии» на три балла.