Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об интересе дортмундской «Боруссии» к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Он созрел уже для такой команды, которая борется за Лигу чемпионов. Я считаю, что команда «Боруссии» посильнее «Монако». В чемпионате Франции несколько команд по уровню ведущих команд чемпионата Германии. Там есть и более слабые команды и более сильные.

Да! Я бы посоветовал ему перейти в «Боруссию». Если он уверен в себе, то для него это будет рост. Чемпионат Германии по плотности игры посильнее и по подбору футболистов тоже. А конкуренция в «Боруссии» Дортмунд сильнее, чем в «Монако», — сказал Гладилин.