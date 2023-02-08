Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Гладилин посоветовал Головину перейти в дортмундскую «Боруссию» эксклюзив

08 Февраля 2023 • 15:00 Комментировать

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об интересе дортмундской «Боруссии» к полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Он созрел уже для такой команды, которая борется за Лигу чемпионов. Я считаю, что команда «Боруссии» посильнее «Монако». В чемпионате Франции несколько команд по уровню ведущих команд чемпионата Германии. Там есть и более слабые команды и более сильные.

Да! Я бы посоветовал ему перейти в «Боруссию». Если он уверен в себе, то для него это будет рост. Чемпионат Германии по плотности игры посильнее и по подбору футболистов тоже. А конкуренция в «Боруссии» Дортмунд сильнее, чем в «Монако», — сказал Гладилин.

 


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Боруссия Дортмунд Бундеслига Лига 1 Валерий Гладилин Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Февраля
14:57 · Англия. Премьер-лига
Салихамиджич объяснил почему, Забитцер ушёл из «Баварии» 1
13:33 · Германия. Бундеслига
​Гави – на радаре «Баварии»
12:59 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Мы получили предложение по Павару в дедлайн, но отказались продавать игрока»
12:51 · Германия. Бундеслига
Нкунку возобновил тренировки с «РБ Лейпцигом»
12:20 · Германия. Бундеслига
Матараццо возглавил «Хоффенхайм» официально
10:58 · Германия. Бундеслига
Чинквини: «Сейчас у Головина идеальный момент для трансфера»
10:31 · Англия. Премьер-лига
Беллингем уже успел отказать «ПСЖ» и «Челси»
08:11 · Германия. Бундеслига
«Реал» может купить дорогостоящего соотечественника Модрича
08:03 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла преемника Левандовски
07:35 · Германия. Бундеслига
Игрок «Баварии» брал уроки у оперного певца
00:53 · Германия. Бундеслига
Алексей Попов: «Головину подойдёт Бундеслига»
00:45 · Германия. Кубок
«Айнтрахт» не без труда прошёл лидера второго дивизиона
00:28 · Германия. Бундеслига
Коман сделал самый быстрый дубль «Баварии» в Бундеслиге с 2001 года
00:01 · Германия. Бундеслига
Тюрам хотел перейти в «Атлетико» в январе, но клуб не смог его себе позволить
07 Февраля
22:30 · Германия. Кубок
«Зандхаузен» Жирова покинул Кубок Германии
Все новости
Рекомендуем