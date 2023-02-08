«Реал» может купить дорогостоящего соотечественника Модрича

Защитник национальной сборной Хорватии и «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Как сообщает Todofichajes, 21-летний футболист желает пополнить ряды мадридского «Реала». «Сливочные» также заинтересованы в игроке.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Гвардиола в 75 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения хорвата с клубом из Лейпцига рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии защитник поучаствовал в 17 поединках, в которых получил одну желтую карточку.