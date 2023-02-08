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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нашла преемника Левандовски

08 Февраля 2023 • 08:03 Комментировать

Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам, у которого истекает контракт с менхенгладбахской «Боруссией», определился со следующим местом продолжения карьеры.

Согласно информации журналистов Todofichajes, 25-летний центрфорвард договорился о переходе в мюнхенскую «Баварию» по завершении нынешнего сезона. Этот трансфер исключает переезд в Германию нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Тюрам выступает за «Боруссию» с июля 2019 года. Он является сыном легендарного французского защитника Лилиана Тюрама.

В текущем сезоне Бундеслиги форвард забил десять мячей и сделал три результативные передачи в 18 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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