Хазенхюттль может возглавить клуб Бундеслиги

Австрийский специалист Ральф Хазенхюттль, который находится в статусе безработного после увольнения из английского «Саутгемптона», может возобновить карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщает Sky Sports.

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 55-летнего специалиста проявляет «Хоффенхайм», который на днях остался без главного тренера. 6 февраля было объявлено об отставке с поста наставника Андре Брайтенрайтера.

В последнем матче команда потерпела поражение от «Бохума» со счетом 2:5. После 19 туров Бундеслиги «Хоффенхайм» набрал 19 баллов и располагается на 14-й позиции в турнирной таблице.