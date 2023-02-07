Маттеус возмущён словами Нойера и предлагает ему сложить полномочия капитана

Легендарный Лотар Маттеус считает, что Мануэль Нойер после своих резких слов в адрес руководства «Баварии» должен сложить полномочия капитана команды. Напомним, что Нойеру не понравилось увольнение его приятеля Тони Тапаловича, который работал тренером вратарей.

- Нйер не должен больше быть капитаном. Сперва получил травму по собственной вине, а сейчас это интервью, его никто не уполномочил давать его. А еще недавно он говорил, что никто не может быть превыше клуба. И где же последовательность? - вопрошает в интервью Bild Маттеус.