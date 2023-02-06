Экс-полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об игре форварда «Байера» Сердара Азмуна.

«Мне подозрительно, почему он в Германии не играет. Я бы даже сказал, что долгое время даже на замену не выходил. Для меня это очень странно. Нападающий довольно-таки нормального уровня, и в России он это доказал, становясь лучшим бомбардиром. В Германию уехал и всё, редко когда выходил на замену. Я думаю, какой-то другой команде он пригодится», — сказал Мостовой.

28-летний Азмун перешёл в «Байер» зимой 2022 года из «Зенита». За это время иранский футболист сыграл за немецкий клуб 24 матча, в которых забил гол и отдал 3 результативные передачи.