Названа трансферная цель «Барселоны» на лето

Центральный защитник франкфуртского «Айнтрахта» Эван Ндика может сменить чемпионат Германии на испанскую Ла Лигу по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщили журналисты Tuttomercatoweb.

Новым местом работы 23-летнего французского футболиста может стать каталонская «Барселона». Футболист может достаться «сине-гранатовым» бесплатно, поскольку его контракт с «Айнтрахтом» истекает летом текущего года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 32 миллиона евро.

В текущем сезоне Бундеслиги защитник провел 19 поединков, в которых получил три желтые карточки.