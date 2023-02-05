Газзаев оценил возможный трансфер Головина в «Боруссию»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался насчет заинтересованности дортмундской «Боруссии» в полузащитнике сборной России и «Монако» Александре Головине.

«Боруссия» - команда с большими традициями, амбициями и авторитетом. Если интерес к Головину из «Боруссии» действительно есть, то это шаг вперед в его карьере», - передает слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Головин защищает цвета «Монако» с июля 2018 года. Его трудовое соглашение с монегасками рассчитано до окончания сезона-2023/2024. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.