​В «Баварии» рассказали, почему отказались от Роналду

Хасан Салихамиджич, занимающий должность спортивного директора «Баварии», ответил на вопрос о Криштиану Роналду.

Ранее слухи связывали Криштиану Роналду с мюнхенским клубом. Впрочем, звёздный португалец покинул Европу и подписал контракт с «Аль-Насром».

«Мы говорили о Роналду. Но я сказал Жорже Мендешу чётко: для «Баварии» это нереально. Приглашение Роналду не соответствует нашей философии. Эта сделка не подходила клубу ни в финансовом, ни в спортивном смысле», - сказал Салихамиджич Bild.

При этом Хасан Салихамиджич не уточнил, когда именно в клубе обсуждали возможность трансфера Криштиану Роналду – зимой или прошлым летом.