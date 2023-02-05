​Агент Сафонов не считает, что Головину есть смысл уходить в «Боруссию»

Известный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о том, что полузащитник Александр Головин находится на радаре «Боруссии» из Дортмунда.

«Поехать из «Монако» в «Баварию» можно ещё. А «Боруссия» и монегаски – приблизительно равные команды. В Монако самое лучшее налогообложение в мире, прекрасный город, здесь у него всё идёт, язык выучил. Смысл этого?» - высказался Сафонов, чьи слова приводит Vprognoze.

Александр Головин играет за «Монако» с сезона 2018/2019. С тех пор российский полузащитник провёл за клуб Лиги 1 161 матч. В них Головин записал на свой счёт 21 гол и 32 результативных паса на партнёров.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Александра Головина в 22 миллиона евро.