​Головин ответил на вопрос об интересе «Боруссии»

Александр Головин находится на радаре дортмундской «Боруссии». Об интересе к хавбеку «Монако» из Дортмунда рассказывал его агент Александр Клюев.

После воскресного матча против «Клермона» вопрос об интересе со стороны «Боруссии» получил и сам Головин.

«Интерес «Боруссии»? Я игрок «Монако» и нужно сделать всё, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона», - высказался Головин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года после трансфера из ЦСКА. В настоящий момент эксперты портала transfermarkt оценивают 26-летнего полузащитника в 22 миллиона евро.