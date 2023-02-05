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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Гётце провёл 250-й матч в Бундеслиге

05 Февраля 2023 • 15:28 Комментировать

В субботу атакующий полузащитник «Айнтрахта» Марио Гётце провёл 90 минут в матче чемпионата Германии против «Герты». 30-летнему футболисту покорилась внушительная отметка – он отыграл 250 матчей в Бундеслиге.

В 250 играх топ-дивизиона Германии Марио Гётце записал на свой счёт 59 голов и 63 голевых паса на партнёров.

Отметим, что до «Айнтрахта» Марио Гётце выступал в Германии за мюнхенскую «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».

На текущий момент «Айнтрахт» занимает пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Ближайший матч чемпионата «орлы» проведут 12 февраля – против «Кёльна».

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Марио Гётце
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