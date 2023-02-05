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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Гладилин не уверен, что Головин прошёл бы в основу «Боруссии»

05 Февраля 2023 • 14:41 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию об интересе к Александру Головину со стороны дортмундской «Боруссии». О том, что российский полузащитник интересен топ-клубу Бундеслиги, рассказывал его агент.

«Это очень серьёзный вызов. Там ещё неизвестно, пройдёт ли он конкуренцию в основной состав. «Боруссия» сейчас очень сильная команда, и это очень хорошее желание! Это будет хорошая страница в его биографии», - высказался Гладилин, чьи слова приводит на своих страницах Vprognoze.

Александр Головин проводит в «Монако» уже пятый сезон. В клуб Лиги 1 россиянин перебрался из ЦСКА после чемпионата мира – 2018.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Александр Головина в 22 миллиона евро.

«Боруссия» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Боруссия Дортмунд Валерий Гладилин Александр Головин
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