Советский и российский футболист Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что переход полузащитника «Монако» Александра Головина в «Боруссию» Дортмунд станет шагом вперёд.

«Я считаю, что если немецкий клуб действительно заинтересован, то Головину нужно переходить. Я считаю, что это будет шаг вперёд», — сказал Бушманов.

Ранее Вадим Шпинёв, агент Головина, сообщил об интересе дортмундской «Боруссии» к Александру. 26-летний полузащитник в текущем сезоне сыграл 29 матчей за «Монако» во всех турнирах, отметился 4 голами и 6 результативными передачами. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.