​Нигматуллин: «Головин заслужил повышение, «Боруссия» выглядит мощнее «Монако»

Экс-футболист сборной России Руслан Нигматуллин дал комментарий насчёт интереса дортмундской «Боруссии» к полузащитнику Александру Головину из «Монако». Информацию подтверждал агент российского футболиста.

«Считаю, что Головин заслужил повышение. Для меня «Боруссия» выглядит гораздо мощнее, чем «Монако», - высказался Головин, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Александру Головину 26 лет. За «Монако» он провёл 160 официальных матчей, в которых забил 21 гол и отдал 31 голевой пас.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Александра Головина в 22 миллиона евро.