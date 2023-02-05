«Мне не нужно отвечать»: Галтье отреагировал на слова Нагельсманна о Мбаппе

Килиан Мбаппе на неделе угодил в лазарет «ПСЖ». Судя по обнародованным срокам восстановления, форвард пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Тем не менее, рулевой мюнхенской команды Юлиан Нагельсманн не верит в это. Он отметил, что информация на сайте «ПСЖ» выглядит расплывчато.

На слова Юлиана Нагельсманна отреагировал главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье.

«Мне не нужно отвечать ему. Я читаю его комментарии, вот и всё. Это не в стиле клуба, и это совсем не в моём стиле», - сказал Галтье Canal+.

Первый матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдёт во вторник, 14 февраля.