«Шальке» обновил антирекорд Бундеслиги – команда не побеждает на выезде 37 матчей подряд.

Напомним, сегодня вечером клуб из Гельзенкирхена на выезде встречался с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Игра завершилась нулевой ничьей, а «кобальтовые» в очередной раз не смогли забрать на выезде три очка.

«Шальке» - абсолютный аутсайдер Бундеслиги, клуб располагается в зоне вылета на 18-м месте, набрав после 19 встреч всего лишь 11 очков. Отставание от «спасительного» 16 места – пять очков.

Гладбахская «Боруссия» занимает восьмую строчку в чемпионате Германии с 26 очками.