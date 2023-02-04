​Мостовой высказался об интересе «Боруссии» к Головину

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин входит в сферу интересов дортмундской «Боруссии», что подтверждал его агент. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой.

«Если есть предложение, Головин должен им пользоваться. Футбольная карьера пролетает быстро, он в «Монако» выступает здорово. Если попробует себя в другом клубе, то правильно сделает», - высказался Мостовой, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

В то же время Александр Мостовой отметил, что чемпионат Франции, на его взгляд, сейчас превосходит чемпионат Германии.

За «Монако» Александр Головин выступает с лета 2018 года после трансфера из московского ЦСКА. В 160 матчах за клуб французской Лиги 1 россиянин забил 21 гол и отдал 31 голевой пас на партнёров.