«Унион» возглавил Бундеслигу, выиграв четвёртый матч подряд

«Унион» после трёх побед подряд получил шанс возглавить Бундеслигу. Для этого нужно было обыграть середняков из «Майнца». Гол Кевина Бехренса на 32-й минуте позволил столичной команде вести в счете на протяжении половины поединка, интрига вернулась с голом Маркуса Ингвартсена с пенальти, но спустя пять минут Жордан Сибачо снова вернул «Унион» на вершину - 2:1. «Майнц» - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Бехренс Кевин32'
|79'Ингвартсен Маркус (1:1)
|(2:1) Сибачо Жордан84'
Рённов Фредерик•Духи Данило•Кнохе Робин•Лейте Диогу•Триммель Кристофер•Руссийон Жером79' (Гисельман Нико (79') •Зегуйн Пауль 72'79' (Торсби Мортен (79') •Хедира Рани•Хаберер Яник69' (Лайдуни Аисса (69') •Бекер Шеральдо89' (Левелинг Джейми (89') •Бехренс Кевин79' (Сибачо Жордан (79')
Дамен Финн•Ханше-Ольсен Андреас•Бель Штефан•Фернандес Эдимилсон•Да Коста Данни71' (Лайч Максим (71') •Каси Антони•Баррейро Леандро89' (Груда Брайан (89') •Кор Доминик56' (Стах Антон (56') •Онисиво Карим•Чхэ-Сон Ли II71' (Ингвартсен Маркус (71') •Ажорк Людовик 45'71' (Баркок Аймен (71')
Запасные: Хак Александер•Аарон Мартин•Мустафа Сулиман•Рисс Лассе
04 февраля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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