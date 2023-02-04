Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» возглавил Бундеслигу, выиграв четвёртый матч подряд

04 Февраля 2023 • 19:29 Комментировать
Унион Берлин
2:1
Майнц
окончен

«Унион» после трёх побед подряд получил шанс возглавить Бундеслигу. Для этого нужно было обыграть середняков из «Майнца». Гол Кевина Бехренса на 32-й минуте позволил столичной команде вести в счете на протяжении половины поединка, интрига вернулась с голом Маркуса Ингвартсена с пенальти, но спустя пять минут Жордан Сибачо снова вернул «Унион» на вершину - 2:1. «Майнц» - 12-й.

Протокол игры  
Унион Берлин2:1Майнц
(1:0) Бехренс Кевин32'  
  79'Ингвартсен Маркус (1:1)
(2:1) Сибачо Жордан84'  
Рённов ФредерикДухи ДанилоКнохе РобинЛейте ДиогуТриммель КристоферРуссийон Жером 79' (Гисельман Нико ( 79') Зегуйн Пауль  72' 79' (Торсби Мортен ( 79') Хедира РаниХаберер Яник 69' (Лайдуни Аисса ( 69') Бекер Шеральдо 89' (Левелинг Джейми ( 89') Бехренс Кевин 79' (Сибачо Жордан ( 79')
Запасные: Баумгартль ТимоМихель СвенЮранович ЙосипГрилль Леннарт
Дамен ФиннХанше-Ольсен АндреасБель ШтефанФернандес ЭдимилсонДа Коста Данни 71' (Лайч Максим ( 71') Каси АнтониБаррейро Леандро 89' (Груда Брайан ( 89') Кор Доминик 56' (Стах Антон ( 56') Онисиво КаримЧхэ-Сон Ли II 71' (Ингвартсен Маркус ( 71') Ажорк Людовик  45' 71' (Баркок Аймен ( 71')
Запасные: Хак АлександерАарон МартинМустафа СулиманРисс Лассе
04 февраля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Майнц Унион Берлин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Бохум Бохум
Хоффенхайм Хоффенхайм
5
2
3.05 3.85 2.21
Видео
Окончен
Кёльн Кёльн
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
0
0
3.70 3.90 1.96
Видео
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Майнц Майнц
2
1
2.11 3.35 3.75
Видео
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Герта Герта
3
0
1.65 4.30 5.00
Видео
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
Фрайбург Фрайбург
5
1
1.60 4.40 5.40
Видео
53 мин
Боруссия М Боруссия М
Шальке 04 Шальке 04
0
0
1.82 4.10 4.00
Видео
05.02.23 в 17:30
Штутгарт Штутгарт
Вердер Вердер
2.14 3.75 3.25
Видео
05.02.23 в 19:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария Бавария
5.40 5.40 1.49
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Февраля
21:25 · Германия. Бундеслига
​«Вольфсбург» - «Бавария»: прогноз на матч чемпионата Германии – 5 февраля 2023
20:55 · Германия. Бундеслига
Мостовой прокомментировал интерес к Головину от «Боруссии»
20:47 · Германия. Бундеслига
Тарханов посоветовал Головину сменить «Монако» на «Боруссию»
19:42 · Германия. Бундеслига
​Мостовой высказался об интересе «Боруссии» к Головину
19:30 · Германия. Бундеслига
«Бохум» разгромил «Хоффенхайм» в самом результативном матче дня
19:29 · Германия. Бундеслига
«Унион» возглавил Бундеслигу, выиграв четвёртый матч подряд
19:28 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» устроил «Герте» разгром
19:26 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» с «РБ Лейпцигом» провели «сухой» матч
19:24 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Дортмунда забила 5 мячей конкурентам из «Фрайбурга»
19:18 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» отреагировала на гол Алле в официальном матче
19:01 · Германия. Бундеслига
Алле впервые забил гол после удаления опухоли
18:50 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Азмуну не помешало бы вернуться в «Зенит»
17:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Фрайбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1
16:32 · Германия. Бундеслига
​Нойер уверен в возвращении в сборную Германии
14:53 · Германия. Бундеслига
«Реал» определил три главные трансферные цели на лето 4
Все новости
Рекомендуем