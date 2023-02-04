«Унион» возглавил Бундеслигу, выиграв четвёртый матч подряд

«Унион» после трёх побед подряд получил шанс возглавить Бундеслигу. Для этого нужно было обыграть середняков из «Майнца». Гол Кевина Бехренса на 32-й минуте позволил столичной команде вести в счете на протяжении половины поединка, интрига вернулась с голом Маркуса Ингвартсена с пенальти, но спустя пять минут Жордан Сибачо снова вернул «Унион» на вершину - 2:1. «Майнц» - 12-й.