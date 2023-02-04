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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» из Дортмунда забила 5 мячей конкурентам из «Фрайбурга»

04 Февраля 2023 • 19:24 Комментировать
Боруссия Д
5:1
Фрайбург
окончен

В 19-м туре чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда принимала прямых конкурентов из «Фрайбурга», которые отвратительно выглядят после зимнего перерыва. На 17-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник гостей Килианн Сильдиллия, а соперник начал забивать. После розыгрыша корнера Нико Шлоттербек с нулевого угла поразил цель. Грубая ошибка Никласа Зюле в выносе мяча непонятно куда позволила Лукасу Хёлеру сравнять счет. Сразу после перерыва Дортмунд всё решил в свою пользу, снова угловой, мяч оказался у Карима Адейеми, который со средней дистанции метко пробил. Вернувшийся в строй после жуткой болезни Себастьян Алле тут же увеличил отрыв своей команды, здорово сыграв головой. В следующей атаке Марко Ройс с близкого расстояния зарядил в перекладину. Счёт стал разгромным после шикарного дальнего выстрела Юлиана Брандта рикошетом от левой штанги. Джованни Рейна в концовке поставил точку - 5:1.

«Боруссия» уже настигла «Баварию» на втором месте, соперник - шестой.

Протокол игры  
Боруссия Д5:1Фрайбург
(1:0) Шлоттербек Нико26'  
  45'Хёлер Лукас (1:1)
(2:1) Адейеми Карим48'  
(3:1) Алле Себастьян51'  
(4:1) Брандт Юлиан69'  
(5:1) Рейна Джованни82'  
Кобель ГрегорВольф Мариус 78' (Дауд Махмуд ( 78') Зюле НикласШлоттербек НикоГеррейру Рафаэл  6'Джан ЭмреБеллингем Джуд 71' (Мален Дониэлл ( 71') Брандт Юлиан  35'Ройс Марко 71' (Рейна Джованни ( 71') Адейеми Карим  27' 61' (Мукоко Юссуфа ( 61') Алле Себастьян 61' (Байно-Гиттенс Джейми ( 61')
Запасные: Хуммельс МатсМорей МатеуПасслак ФеликсМайер Александер IIМодест Антони
Флеккен МаркКюблер Лукас 88' (Гульде Мануэль ( 88') Гинтер МаттиасЛинхарт ФилиппСильдиллия Килианн  15'  17'Кьере Даниэль-Кофи  56' 60' (Шаллаи Роланд ( 60') Хёфлер НиколасГюнтер КристианДоан Рицу 67' (Чон У-Ён II ( 67') Хёлер Лукас 67' (Грегорич Михаэль ( 67'  78') Грифо Винченцо 60' (Эггештайн Максимилиан ( 60')
Запасные: Рохль МерлинПетерсен НильсУфофф БенджаминВагнер Роберт
04 февраля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Боруссия Дортмунд
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