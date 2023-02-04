«Боруссия» из Дортмунда забила 5 мячей конкурентам из «Фрайбурга»

В 19-м туре чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда принимала прямых конкурентов из «Фрайбурга», которые отвратительно выглядят после зимнего перерыва. На 17-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник гостей Килианн Сильдиллия, а соперник начал забивать. После розыгрыша корнера Нико Шлоттербек с нулевого угла поразил цель. Грубая ошибка Никласа Зюле в выносе мяча непонятно куда позволила Лукасу Хёлеру сравнять счет. Сразу после перерыва Дортмунд всё решил в свою пользу, снова угловой, мяч оказался у Карима Адейеми, который со средней дистанции метко пробил. Вернувшийся в строй после жуткой болезни Себастьян Алле тут же увеличил отрыв своей команды, здорово сыграв головой. В следующей атаке Марко Ройс с близкого расстояния зарядил в перекладину. Счёт стал разгромным после шикарного дальнего выстрела Юлиана Брандта рикошетом от левой штанги. Джованни Рейна в концовке поставил точку - 5:1.
«Боруссия» уже настигла «Баварию» на втором месте, соперник - шестой.
|(1:0) Шлоттербек Нико26'
|45'Хёлер Лукас (1:1)
|(2:1) Адейеми Карим48'
|(3:1) Алле Себастьян51'
|(4:1) Брандт Юлиан69'
|(5:1) Рейна Джованни82'
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