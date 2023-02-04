Алле впервые забил гол после удаления опухоли

Форвард дортмундской «Боруссии» Себастьян Алле впервые после удаления опухоли забил гол в официальной встрече. Это случилось в сегодняшнем домашнем матче «шмелей» в рамках Бундеслиги против «Фрайбурга», ивуариец оформил гол на 51-й минуте игры с передачи от Рафаэла Геррейру.

Напомним, что всю первую половину сезона Алле лечился от рака и перенёс две операции по удалению опухоли. Декадой ранее форвард оформил первое голевое действие в официальном матче после выздоровления, а уже сегодня – забил.

Противостояние «Боруссии» и «Фрайбурга» продолжается, на данный момент дортмундский клуб впереди – 3:1. Трансляцию матча проводит портал Liveresult.ru.