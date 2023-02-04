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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Нойер уверен в возвращении в сборную Германии

04 Февраля 2023 • 16:32 Комментировать

Мануэль Нойер получил перелом и не сыграет за «Баварию» в сезоне 2022/2023. Вратарь, которому весной исполнится 37 лет, оптимистичен в вопросе своего будущего. Нойер даже уверен в своём возвращении в сборную Германии.

«Уверен, что смогу вернуться в сборную Германии. Что касается конкуренции, то играть будет тот, кто будет лучше. Если я хочу продолжать играть за сборную, то я должен быть лучше конкурентов», - сказал Нойер, чьи слова приводит The Athletic.

На клубном уровне Мануэль Нойер играет за «Баварию» с лета 2011 года после перехода из «Шальке». С тех пор Нойер провёл за мюнхенцев 488 матчей, в которых пропустил 384 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Мануэль Нойер
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