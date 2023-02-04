Нападающий Сердар Азмун принял решение по своему будущему. Как сообщает sport24, иранский футболист решил остаться в «Байере» до лета.

Стоит сказать, что в последнее время слухи активно связывали Сердара Азмуна с клубами из России. При этом несколько дней назад «Евро-Футбол.Ру» рассказывал о том, что иранец не хочет возвращаться в российский футбол.

Ранее в чемпионате России Сердар Азмун выступал за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». Год назад форвард покинул питерский клуб и подписал трудовое соглашение с «Байером».

В сезоне 2022/2023 Сердар Азмун принял участие в 13 матчах. В них иранец записал на свой счёт два голевых паса.