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В «Бешикташе» прокомментировали информацию об интересе к Азмуну

04 Февраля 2023 • 13:38 Комментировать
Сивасспор
...
Бешикташ
1 3.50 X 3.60 2 2.05
Через 1 ч. 43 мин.

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи прокомментировал информацию об интересе турецкого клуба к нападающему «Байера» Сердару Азмуну. Ранее о возможном переезде бывшего игрока «Зенита», «Рубина» и «Ростова» сообщал журналист Иван Карпов.

«Азмун? Это фейк. Мы не заинтересованы в его подписании. Не ведём переговоры и не планируем», — приводит слова Казанчи Sport24.

Напомним, что интерес к Азмуну также проявляет московский «Локомотив».

В нынешнем сезоне иранский форвард провёл в составе «Байера» 13 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Рыночная стоимость 28-летнего футболиста оценивается в 12 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Сердар Азмун Трансферы футбола - зима 2023 Байер Джейхун Казанчи
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