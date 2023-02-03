Нкунку может сыграть с «Манчестер Сити»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку ещё осенью оказался в лазарете «РБ Лейпцига» из-за травмы колена. Как сообщил журналистам главный тренер «быков» Марко Розе, 25-летний француз может вернуться на поле раньше, чем ожидалось.

Кристофер Нкунку имеет шансы сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Игра пройдёт 22 февраля.

В сезоне 2022/2023 Кристофер Нкунку провёл за «РБ Лейпциг» 23 матча. В них полузащитник записал на свой счёт 17 голов и 4 результативных паса на партнёров.

Добавим, что «РБ Лейпциг» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.