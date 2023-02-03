AS назвала шесть клубов, которые претендуют на услуги Маркуса Тюрама

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам, сын легендарного Лилиана Тюрама, является лакомым кусочком на трансферном рынке Европы - так, во всяком случае, считают журналисты испанского издания AS, которые назвали целых шесть клубов, претендующих на услуги французского форварда.

Это, прежде всего, мадридский «Алетико», но не только он - это также миланский «Интер» и туринский «Ювентус», и английские клубы «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

И, если все это действительно так, то перед Тюрамом-младшим действительно стоит завидный, но совсем не простой выбор.