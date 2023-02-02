Терзич: «Трёх побед будет недостаточно для достижения наших целей»

Наставник дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о перспективах своей команды.

«Трёх побед будет недостаточно для достижения наших целей. Тренировки в течение недели были очень интенсивными. Это та культура игры, к которой мы стремимся», - сказал главный тренер «чёрно-жёлтых» во время пресс-конференции.

Следующий матч «Боруссия» проведёт дома четвёртого февраля, соперником станет «Фрайбург». Главный судья даст свисток к началу поединка в 17:30.

В турнирной таблице чемпионата Германии дортмундский коллектив опережает своего ближайшего соперника по дополнительным показателям и располагается на четвёртом месте.