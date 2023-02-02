Терзич – о «Фрайбурге»: «Даже проигрывая 0:5 они продолжали делать всё так, как будто счёт был 0:0»

Наставник дортмундской «Боруссии» высказался о предстоящем матче Бундеслиги против «Фрайбурга».

«Игра против «Вольфсбурга» была первой после зимнего перерыва. После этого они отлично сыграли против «Айнтрахта» и «Аугсбурга». Они показали правильную реакцию. Я был впечатлён тем, как они справились с этим. Они оставались верны своей системе всю игру, потому что верили в неё. Даже проигрывая 0:5 они продолжали делать всё так, как будто счёт был 0:0. Это будет напряжённая игра, которая снова будет трудной. Но мы готовы», - сказал главный тренер «чёрно-жёлтых» во время пресс-конференции.