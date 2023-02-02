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Чемпионат Германии. Бундеслига

Терзич – о «Фрайбурге»: «Даже проигрывая 0:5 они продолжали делать всё так, как будто счёт был 0:0»

02 Февраля 2023 • 22:06 Комментировать
Боруссия Д
...
Фрайбург
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04.02 17:30

Наставник дортмундской «Боруссии» высказался о предстоящем матче Бундеслиги против «Фрайбурга».

«Игра против «Вольфсбурга» была первой после зимнего перерыва. После этого они отлично сыграли против «Айнтрахта» и «Аугсбурга». Они показали правильную реакцию. Я был впечатлён тем, как они справились с этим. Они оставались верны своей системе всю игру, потому что верили в неё. Даже проигрывая 0:5 они продолжали делать всё так, как будто счёт был 0:0. Это будет напряжённая игра, которая снова будет трудной. Но мы готовы», - сказал главный тренер «чёрно-жёлтых» во время пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Боруссия Дортмунд Эдин Терзич
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БОРУССИЯ Д ФРАЙБУРГ
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