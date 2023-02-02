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​«Бавария» сообщила «Барселоне» ценник Павара

02 Февраля 2023 • 19:57 Комментировать

Защитник Бенжамен Павар остаётся на радаре «Барселоны». Каталонский клуб попытается заполучить француза в летнее трансферное окно.

Как сообщает испанское издание Sport, «Бавария» уже сообщила «Барселоне» ценник Павара. Мюнхенцы хотят выручить за защитника 30 миллионов евро.

Отмечается, что «Бавария» хочет использовать деньги с продажи Бенжамена Павара на выкуп у «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Мюнхенский клуб арендовал португальского защитника на днях.

В конце марта Бенжамену Павару исполнится 27 лет. За «Баварию» француз выступает с сезона 2019/2020 после трансфера из «Штуттгарта».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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