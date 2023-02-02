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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем будет стоить 130 миллионов евро следующим летом

02 Февраля 2023 • 10:35 Комментировать
Боруссия Д
...
Фрайбург
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04.02 17:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем следующим летом будет стоить 130 миллионов евро с учётом бонусов. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Хорхе Пикон.

Напомним, в конце сезона Беллингем может покинуть дортмундскую «Боруссию». Игрок уже говорил о своих намерениях руководству «шмелей». На Джуда будут претендовать несколько клубов из Английской премьер-лиги, а также мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне на счету Беллингема 4 гола и 3 результативные передачи в немецкой Бундеслиге. Полузащитник выступает за свой клуб с лета 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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