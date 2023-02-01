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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» близок к продлению контракта с Траппом

01 Февраля 2023 • 22:00 Комментировать

Как сообщает издание SportBild, франкфуртский «Айнтрахт» близок к тому, чтобы найти компромиссное решение касательно будущего Кевина Траппа в клубе и, соответственно, продления с ним трудового соглашения.

32-летний вратарь уже давно ведёт переговоры с руководством «Айнтрахта» о продлении контракта и возможном трудоустройстве в клубе после завершения карьеры игрока.

Несмотря на то, что его действующий контракт истекает в 2024 году, немец ясно видит своё будущее во Франкфурте.

В последние 12 месяцев Трапп был связан с переходом в мюнхенскую «Баварию» и английский «Манчестер Юнайтед», однако спортсмен подтвердил свои намерения остаться в нынешней команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Кевин Трапп контракт
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