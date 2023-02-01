​Два клуба Бундеслиги обменялись колкостями в социальных сетях

Под занавес зимнего трансферного окна Иско мог перебраться в «Унион Берлин». Испанский футболист уже было прибыл в столицу Германии и прошёл обследование, но сделка сорвалась.

Когда «Унион Берлин» опубликовал состав на кубковый матч против «Вольфсбурга» во вторник, в комментариях отписался представитель «РБ Лейпцига» со странички клуба.

«Где Иско?» - так звучал вопрос «быков». Очевидно, что клуб решил уколоть своих конкурентов.

«Где традиции?» - таким был ответ «Униона». Берлинцы укололи «РБ Лейпциг» из-за того факта, что этот клуб был создан только в 2009 году.

В Бундеслиге «Унион» сейчас занимает второе место, а «РБ Лейпциг» - третье.