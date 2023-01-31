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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Директор «Унион Берлин» прокомментировал срыв трансфера Иско

31 Января 2023 • 19:41 Комментировать

Во вторник в прессе появилась информация о срыве перехода Иско в «Унион Берлин». Комментарий на этот счёт дал директор немецкого клуба Оливер Рунерт.

«Мы хотели бы видеть Иско в нашем составе, но у нас есть свои пределы. Они были превышены сегодня, вопреки предыдущим договорённостям. Поэтому трансфер не состоится», - сказал Рунерт Bild.

В декабре Иско оказался в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Севильей», где он начинал сезон. Ранее на протяжении девяти лет полузащитник выступал за мадридский «Реал».

Напомним, что «Унион Берлин» сейчас занимает второе место в таблице чемпионата Германии. От «Баварии» команда отстаёт всего лишь на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин Иско Трансферы футбола - зима 2023 Оливер Рунерт
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