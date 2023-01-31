​Трансфер Иско в «Унион Берлин» сорвался

Ожидалось, что «Унион Берлин» вот-вот объявит о подписании контракта с Иско. 30-летний футболист приехал в столицу Германии и прошёл там медицинское обследование, но затем сделка вдруг сорвалась. Об этом рассказывает Bild.

Иско находится в статусе свободного агента уже около пяти недель. В декабре полузащитник расторг трудовое соглашение с «Севильей», где он не оправдал ожиданий. Так говорил главный тренер команды Хорхе Сампаоли.

На текущий момент «Унион Берлин» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. От лидирующей «Баварии» берлинцы отстают всего лишь на один зачётный балл.