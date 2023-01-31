Орлов предсказал, где будет играть Лунёв

Известный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов дал комментарий насчёт будущего голкипера Андрея Лунёва.

В настоящий момент 31-летний Андрей Лунёв выступает за «Байер». Россиянин является вторым голкипером леверкузенской команды после финна Лукаша Градецки.

«Думаю, он найдёт новый клуб именно в Германии. Может, не в Бундеслиге, а ниже классом. Как вратарь он может себя проявить. Данные у него были хорошие, но надо их развивать», - высказался Орлов, чьи слова приводит sport24.

Всего за «Байер» Андрей Лунёв провёл три официальных матча. В них российский голкипер пропустил четыре гола. Портал transfermarkt оценивает Лунёва в 1,5 миллиона евро.