Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Орлов предсказал, где будет играть Лунёв

31 Января 2023 • 16:46 Комментировать

Известный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов дал комментарий насчёт будущего голкипера Андрея Лунёва.

В настоящий момент 31-летний Андрей Лунёв выступает за «Байер». Россиянин является вторым голкипером леверкузенской команды после финна Лукаша Градецки.

«Думаю, он найдёт новый клуб именно в Германии. Может, не в Бундеслиге, а ниже классом. Как вратарь он может себя проявить. Данные у него были хорошие, но надо их развивать», - высказался Орлов, чьи слова приводит sport24.

Всего за «Байер» Андрей Лунёв провёл три официальных матча. В них российский голкипер пропустил четыре гола. Портал transfermarkt оценивает Лунёва в 1,5 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов Андрей Лунёв Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
16:46 · Германия. Бундеслига
Орлов предсказал, где будет играть Лунёв
16:41 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» сделал заявление насчёт слухов об Азмуне
16:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» обратились в «Баварию» по поводу трансфера Забитцера
16:30 · Англия. Премьер-лига
​Канселу – об уходе из «Манчестер Сити»: «Отношения с Гвардиолой не при чём»
16:18 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Для «Зенита» возможное возвращение Азмуна — это очень хорошо»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что Азмун хочет вернуться в «Зенит» 1
15:52 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Зенита» ответил на вопрос о возможном возвращении Азмуна
15:33 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Челси» Фофана может продолжить карьеру во Франции
14:49 · Россия. Премьер-лига
​Агент Азмуна оценил возможность возвращения игрока в «Зенит»
14:45 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» объявила о переходе Канселу из «Манчестер Сити» официально
14:37 · Германия. Бундеслига
​«Исключено»: В «Карабахе» не допускают трансфер Лунёва
14:05 · Германия. Бундеслига
Хёнесс оценил игру «Баварии» в 2023 году
08:36 · Германия. Бундеслига
Баланта перейдёт в «Шальке»
07:14 · Германия. Бундеслига
Дилейни перешёл в «Хоффенхайм» на правах аренды официально
06:56 · Германия. Бундеслига
Нападающий молодёжной сборной Франции Мбюкю перешёл из «Реймса» в «Аугсбург» официально
Все новости
Рекомендуем