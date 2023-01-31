Баланта перейдёт в «Шальке»

Колумбийский опорный полузащитник бельгийского «Брюгге» Эдер Баланта перейдёт в немецкий клуб «Шальке» до закрытия зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

29-летний спортсмен в текущем сезоне провёл на поле 13 поединков, в большинстве случаев выходя со скамейки запасных. Бывший игрок «Ривер Плейта» и «Базеля» перешёл в «Брюгге» из швейцарского клуба в 2019 году за сумму около 2,4 миллионов евро.

Эдер Баланта является обладателем множества трофеев во всех клубах, в которых выступал.

Также спортсмен с 2014 по 2017 год выступал за национальную сборную Колумбии.